Банды Гаити взяли штурмом тюрьму и освободили 4000 заключенных

Штурм Национальной тюрьмы произошел вечером в субботу, через два дня после того, как гаитянский премьер-министр отправился в Кению договариваться о размещении на Гаити международного контингента для борьбы с бандитизмом, а один из главарей бандитов по кличке Барбекю объявил премьеру войну.

В воскресенье, когда стало известно о штурме тюрьмы, там побывали местные корреспонденты международных агентств. Агентство AFP передает, что ворота тюрьмы были открыты, и возле них лежали больше десятка тел. Агентство Reuter пишет о трех телах заключенных, лежавших во дворе.

Власти Гаити объявили, что полиция одновременно пыталась отбить атаки на эту тюрьму и еще на одну, Круа-де-Буке. Сколько человек бежало из второй тюрьмы, не сообщается, в первой же по списку сидели около 3800 человек, и в камерах остались, по сведениям Reuters, 99 из них. По словам собеседника агентства из числа сотрудников тюрьмы, они решили не выходить, чтобы не попасть под пули.