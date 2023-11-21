Баку обвиняет Париж в разжигании новой войны на Кавказе

Переговоры о мире между двумя бывшими республиками СССР, проходящие при международном посредничестве, не принесли существенного прогресса, однако лидеры обеих стран заявили, что всеобъемлющее мирное соглашение может быть подписано к концу года. Премьер-министр Армении и президент Азербайджана провели несколько раундов переговоров при посредничестве ЕС. Однако в прошлом месяце Алиев отказался участвовать в переговорах с Пашиняном в Испании, сославшись на предвзятое отношение Франции. На прошлой неделе он также ответил отказом в своем участии в переговорах по нормализации отношений с Арменией, которые планировалось провести в США в этом месяце, сославшись на "предвзятую" позицию Вашингтона.