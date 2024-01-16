Азербайджан: зачем "Победоносному" внеочередные президентские выборы?

7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы, которые президент Ильхам Алиев объявил еще в декабре прошлого года.
Оппозиция отказалась от участия в выборах, так как провести агитацию и собрать 100 тысяч подписей всего за месяц (это нужно было сделать до 7 января), по их мнению, было нереально.
Согласившиеся участвовать кандидаты не ведут кампаний, не критикуют президента. Так было и на прошлых президентских выборах в 2018 году.
Но нынешние отличаются тем, что Алиев пришел к ним как популярный и сильный лидер, победивший в 44-дневной войне в Карабахе 2020 года и в 2023-м окончательно вернувший регион, который до этого около 30 лет был под контролем армян.
Многие задались вопросом: зачем нужны выборы такому популярному и сильному лидеру? Сам он об этом до сих пор не говорил.
Карабах — не Украина
Российский президент Владимир Путин уже почти два года ведет захватническую войну, которую в России многие не поддерживают, пусть даже порой и молча.
Но Алиев в глазах каждого азербайджанца победил в справедливой войне. "Победоносный" — таким титулом его наградила местная пресса. Войну три года назад он выиграл всего за полтора месяца и до сих пор часто появляется в военной форме.
"Досрочные президентские выборы в Азербайджане являются попыткой обеспечить легитимность режима до того, как утихнет эйфория по поводу победы в Карабахе", — пишет в своей статье на эту тему социолог Бахруз Самедов.
Алиев правит в Азербайджане с 2003 года, и ему приходится постоянно поддерживать легитимность своей власти. Раньше, как пишут многие эксперты, в этом ему помогала травма национального духа от проигранной первой войны в Карабахе 1992–1994 годов и, соответственно, риторика справедливого реванша.
Но после победы в 2020-м и фактической "деарменизации Карабаха" осенью 2023 года, как считает Самедов, эта проблема решилась, а значит рано или поздно население начнет думать об экономике, которая в последнее время стагнирует.
Холодильник — не телевизор
За период с января по ноябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в стране вырос только на 0,2%.
Больше половины этого ВВП — это нефть и газ. Минимальная зарплата, росшая в стране годами, за этот год впервые не выросла, составив чуть больше 200 долларов (345 манатов) в месяц.
Кроме того, в стране как раз с 2020 года постоянно сокращается число получающих пенсии по инвалидности, хотя до того оно каждый год только росло. Также с этого года убрали льготный налог на прибыль для мелких предпринимателей, и они должны теперь платить не 5% от прибыли, а 20%.
Куда уходят деньги? Отчасти в Карабах. На восстановление региона государство уже потратило из бюджета 7 миллиардов долларов. А в соцсети стали вирусными две сопоставленные фотографии, на которых сравнивается разваливающаяся школа в одном из сельских районов Азербайджана и новопостроенная ферма в Карабахе.
Самедов убежден, что обида на такое неравенство будет в провинциях только накапливаться. "Текущие экономические и социальные проблемы приведут к возникновению новых внутренних антагонизмов, — считает эксперт. — И одним из источников антагонизма, бурлящего под поверхностью, является межрегиональное недовольство".
Не последнюю роль, по его мнению, в этом играет и безработица в регионах.
Большой резонанс в социальных сетях вызвало полицейское насилие против жителей горного села Союдлу, что на западе Азербайджана. Они вышли на протест против строительства искусственного озера на пастбищах, где они пасут скот. Приехавшие из столицы полицейские применили против сельчан, в том числе и стариков, дубинки и слезоточивый газ.
Официально в Азербайджане безработица низкая — всего 5%, почти в четыре раза ниже, чем в соседней Грузии. Но множество экспертов считают, что на деле многие жители сел фактически безработные, так как наличие земли в собственности согласно трудовому законодательству — это повод считать человека занятым. А по официальным данным, 37% населения страны — это люди трудоустроенные в сельском хозяйстве.
Помимо Карабаха, власти уже много лет вкладываются в столицу — Баку. С самого обретения независимости и до сих пор многие люди покидают провинцию и переезжают на заработки в Баку. А недавно государство объявило, что собирается за 16 лет потратить на реализацию генплана развития города 55 миллиардов долларов.
Журналистика — не преступление
"Азербайджанское государство сталкивается с растущей внутренней напряженностью и реагирует на это усилением репрессий и проведением выборов с полностью предсказуемым результатом, — пишет Самедов. — Понятно, что правительство не хочет сталкиваться с какими-либо серьезными или хотя бы небольшими проблемами в предвыборный период". В качестве примера он приводит продолжающиеся еще с ноября прошлого года преследования независимых журналистов.
Вначале власти через подконтрольные СМИ сами связывали аресты с обидой на США за поддержку Армении в последние месяцы.
После визита помощника госсекретаря в Баку в декабре антиамериканизм в прессе схлынул, но аресты продолжились. Азербайджанская служба Би-би-си в начале декабря насчитала 11 арестованных журналистов, затем к ним присоединились еще двое, а также несколько политактивистов.