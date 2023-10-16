Азербайджан вернул себе Карабах. Поставлена ли точка в конфликте?

«Армения требует механизмы имплементации мирного договора, каких-то международных гарантий. Чтобы, если сейчас подпишем какой-то документ, то у него не будет такая же судьба, как у документа от 9 ноября 2020 года (заявление о прекращении боевых действий, которое было подписано Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Владимиром Путиным — Би-би-си), который, мы видим, уже практически не существует», — добавляет он.

«Главный вопрос в том, хватит ли у обеих сторон политической воли для решения этого вопроса мирным путем. Мы хотим такого решения так же сильно, как и продвижения по другим направлениям двусторонних переговоров. Я считаю, что чем скорее граница между нами будет согласована, тем лучше. Тем меньше будет вероятность того, что могут возобновиться какие-либо военные действия», — говорит Амирбеков.

«Как человек авторитарный, Алиев постоянно нуждается в националистической пропаганде. Вот это состояние перманентной войны очень нужно для него, для его базы, для того, чтобы люди сплачивались вокруг него. Если карабахская проблема решена, то нужно найти нового врага. Кто им будет? Может быть, Иран? Но это не Армения, там будет очень тяжело. Иран — это большая страна и совсем другая история. Очень сложно сейчас просчитать, что будет дальше. Но очевидно одно: у Алиева сейчас есть ощущение всесилия. Он уже добился очень важных целей без каких-либо серьезных проблем для себя. Почему бы не продолжить? Ощущение всесилия легко может сыграть злые шутки даже с опытными людьми. В истории мы это наблюдали уже не раз».