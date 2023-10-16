Азербайджан вернул себе Карабах. Поставлена ли точка в конфликте?

В течение последних 30 лет главным требованием Азербайджана было вернуть под власть Баку всю территорию Нагорного Карабаха, а также семь прилегающих к нему районов. По итогам первой карабахской войны в начале 1990-х все эти земли оказались под контролем карабахских армян.
Семь районов и часть Карабаха Азербайджан вернул себе после войны 2020 года. А к концу сентября 2023 года Баку фактически взял под контроль уже всю территорию спорного региона.
Нагорный Карабах в том виде, в котором мы его знали на протяжении последних 30 лет, перестал существовать. Но значит ли это, что конфликт закончился?
«Я искренне верю, что это должен быть конец войны, потому что наконец мы устранили главный камень преткновения на пути к миру. И этим камнем было продолжавшееся незаконное военное присутствие вооруженных сил Армении на нашей суверенной территории», — сказал Би-би-си представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
«Незаконное военное присутствие», о котором говорит Амирбеков, — это вооруженные отряды карабахских армян и помогавшие им военнослужащие Армении. По итогам сентябрьских переговоров они сдали оружие и тяжелую технику Баку и оставили свои боевые позиции.
Затем начался исход армян из Карабаха — больше 100 тысяч человек покинули свои дома. В Армении это считают концом истории армян в Карабахе.
«Очевидно, что это последняя страница в тысячелетней истории армянского Карабаха. У меня там много друзей, родственников и они все планируют выехать оттуда», — говорит армянский политолог Тигран Григорян.
Советник Алиева Амирбеков считает, что следующим шагом могут стать переговоры о делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Но это очень болезненный вопрос.
В советское время административную границу между двумя республиками прокладывали весьма условно, поскольку никто тогда не думал, что она может превратиться в межгосударственную. В итоге некоторые населенные армянами приграничные деревни оказывались на азербайджанской стороне и наоборот.
Более того, существуют разные советские карты, на которых отдельные участки границы несколько различаются. Как именно стороны собираются договариваться в этих случаях — пока не ясно.
«Начиная с 2021 года, на суверенной территории Армении стоят азербайджанские войска. (В мае того года армянская сторона заявила, что азербайджанцы продвинулись на несколько километров вглубь Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях — Би-би-си) Весь вопрос насчет карты, которая должна стать основой процесса делимитации и демаркации. Азербайджан до сих пор не соглашался принимать карту от 1975 года как основу этого процесса», — отмечает армянский политолог Григорян.
«Армения требует механизмы имплементации мирного договора, каких-то международных гарантий. Чтобы, если сейчас подпишем какой-то документ, то у него не будет такая же судьба, как у документа от 9 ноября 2020 года (заявление о прекращении боевых действий, которое было подписано Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Владимиром Путиным — Би-би-си), который, мы видим, уже практически не существует», — добавляет он.
«Главный вопрос в том, хватит ли у обеих сторон политической воли для решения этого вопроса мирным путем. Мы хотим такого решения так же сильно, как и продвижения по другим направлениям двусторонних переговоров. Я считаю, что чем скорее граница между нами будет согласована, тем лучше. Тем меньше будет вероятность того, что могут возобновиться какие-либо военные действия», — говорит Амирбеков.
Но не все разделяют оптимистичный взгляд официального Баку. Азербайджанский историк Алтай Геюшев считает, что новая эскалация вполне возможна:
«Как человек авторитарный, Алиев постоянно нуждается в националистической пропаганде. Вот это состояние перманентной войны очень нужно для него, для его базы, для того, чтобы люди сплачивались вокруг него. Если карабахская проблема решена, то нужно найти нового врага. Кто им будет? Может быть, Иран? Но это не Армения, там будет очень тяжело. Иран — это большая страна и совсем другая история. Очень сложно сейчас просчитать, что будет дальше. Но очевидно одно: у Алиева сейчас есть ощущение всесилия. Он уже добился очень важных целей без каких-либо серьезных проблем для себя. Почему бы не продолжить? Ощущение всесилия легко может сыграть злые шутки даже с опытными людьми. В истории мы это наблюдали уже не раз».
Запрос на эскалацию может появиться и с армянской стороны, полагают эксперты. Но, скорее всего, не в ближайшие годы. Страна тяжело пережила поражение в войне 2020 года, так что завершение очередного кризиса с потерей Карабаха даже не вылилось в сколько-нибудь значимые протесты в Ереване.
В стране понимают, что сейчас армянская армия объективно уступает азербайджанской как в численности, так и в качестве вооружений, так что для армянских властей на первый план сейчас выходит поиск новых международных партнеров, которые могли бы стать гарантами территориальной целостности Армении.
Зангезурский коридор
Помимо полного контроля над Карабахом, у Баку есть еще одна цель, которой он пока не смог добиться.
Это — так называемый Зангезурский коридор, который, по задумке Ильхама Алиева, должен связать Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванью — через Сюникскую область Армении.
Алиев уже не раз повторял, что Зангезурский коридор уже вот-вот «станет реальностью». В Армении многих тревожит, что открытие коридора может стать «ползучей» потерей суверенитета над пограничной с Ираном армянской территорией, которую в Баку нередко называют исторической частью Азербайджана.
Создание транспортного пути было прописано в совместном заявлении, остановившем Карабахскую войну 2020 года. Но никаких деталей в документе не было указано.
Ереван не раз упрекал соседей в том, что они хотят добиться экстерриториального статуса дороги. Проще говоря, Армения опасается, что ее заставят полностью отдать контроль над тем, что будет происходить внутри Зангезурского коридора.
«Это был единственный трек, по которому стороны продвигались довольно быстро, — отмечает Тигран Григорян. — Год назад Баку реально требовал экстерриториальный коридор. Сейчас обсуждается не экстерриториальный коридор, вопрос в деталях: кто будет совершать пограничный контроль. Но в этом вопросе есть консенсус между Россией, Азербайджаном и Турцией (о том, что досмотр грузов будет осуществлять российская ФСБ - Би-би-си), и Армении сложно будет противостоять. Хотя с другой стороны, европейцы, американцы и даже Иран против такого сценария. Довольно странно видеть, что у Ирана и Запада в каких-то вопросах есть общие интересы и позиции».