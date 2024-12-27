AZAL: Разбившийся самолет подвергся "внешнему воздействию"

Потерпевший крушение в Казахстане самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный , по предварительным данным, подвергся „внешнему физическому и техническому воздействию“, заявил перевозчик в пятницу, 27 декабря.

Росавиация: Украинские БПЛА атаковали Грозный, когда там пытался приземлиться борт AZAL

Глава Росавиации Дмитрий Ядров 27 декабря рассказал, что перед крушением самолета AZAL, который должен был приземлиться в Грозном, в аэропорту столицы Чечни вводили план „Ковер“ из-за атаки украинских беспилотников .

Кроме того, по его словам, командир судна дважды пытался посадить самолет, но не смог сделать это из-за тумана. После этого ему якобы предложили направить борт в один из расположенных неподалеку аэропортов, однако он, по словам Ядрова, принял решение лететь в Актау „через все Каспийское море“.