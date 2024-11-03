Axios: США предостерегли Иран от нового нападения на Израиль

Администрация президента США Джо Байдена в последние дни предостерегала Иран от нового нападения на Израиль, указав, что не сможет удержать израильскую сторону от ответа. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил американский информационный сайт Axios со ссылкой на американского чиновника и бывшее израильское должностное лицо.
„Мы сказали иранцам: мы не сможем сдержать Израиль и не сможем быть уверены, что следующая атака будет столь же выверенной и прицельной, - как и предыдущая“, - отметил американский собеседник издания.
По его словам, сообщение было напрямую направлено иранской стороне. Речь идет о примечательной ситуации, поскольку обычно информация о таких непосредственных контактах не разглашается, констатировало издание Axios.
Axios: Уведомление передано по швейцарским каналам
По сведениям Axios, прямое уведомление было передано по швейцарским каналам. В Белом доме отказались от комментариев. В миссии Ирана при ООН на момент публикации также не прокомментировали содержащиеся в ней сведения.
Как ранее передавало Axios, израильская разведка предполагает, что Иран готовится атаковать Израиль с территории Ирака, возможно, до президентских выборов в США 5 ноября.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 2 ноября пригрозил Израилю и США „сокрушительным ответом“ на ракетный обстрел его страны Израилем. Масштабов и сроков возможной реакции Хаменеи не уточнил.