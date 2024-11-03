Axios: США предостерегли Иран от нового нападения на Израиль

Администрация президента США Джо Байдена в последние дни предостерегала Иран от нового нападения на Израиль, указав, что не сможет удержать израильскую сторону от ответа. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил американский информационный сайт Axios со ссылкой на американского чиновника и бывшее израильское должностное лицо.

„Мы сказали иранцам: мы не сможем сдержать Израиль и не сможем быть уверены, что следующая атака будет столь же выверенной и прицельной, - как и предыдущая“, - отметил американский собеседник издания.