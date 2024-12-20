Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил шок от сообщений из Саксонии-Анхальт. „Мои мысли - с жертвами и их семьями. Мы на их стороне и на стороне жителей Магдебурга. Я благодарю самоотверженных спасателей в эти тревожные часы“, - написал он в соцсети X.