Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге

Как передает медиакомпания MDR со ссылкой на полицию, погиб как минимум один человек. Координационный центр экстренных служб Магдебурга в ответ на запрос AFP сообщил, что число пострадавших составляет „от 60 до 80 человек“.
Очевидец рассказал dpa, что на рождественской ярмарке на площади Alter Markt („Старый рынок“) в центре города находится много машин скорой помощи и медиков. Территория ярмарки оцеплена полицией.
По словам пресс-секретаря правительства Саксонии-Анхальт Маттиаса Шуппе (Matthias Schuppe), которого цитирует dpa, инцидент на рождественской ярмарке в Магдебурге „вероятно, был террористическим нападением“. MDR сообщает, что премьер-министр земли Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) направляется в Магдебург. „Это ужасное событие, особенно сейчас, в преддверии Рождества“, - цитирует его слова агентство Reuters.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил шок от сообщений из Саксонии-Анхальт. „Мои мысли - с жертвами и их семьями. Мы на их стороне и на стороне жителей Магдебурга. Я благодарю самоотверженных спасателей в эти тревожные часы“, - написал он в соцсети X.