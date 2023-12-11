Австрия предлагает "воздушный Шенген" для Румынии и Болгарии

Воплощение этой идеи, известной как "воздушный Шенген", будет означать частичное членство двух восточноевропейских стран в зоне безвизовых поездок.

Она в настоящее время охватывает 27 стран, включая 23 членов Европейского союза, и насчитывает более 423 миллионов граждан.

Проверки паспортов на сухопутных границах с другими странами Шенгенской зоны будут проводиться и дальше в обозримом будущем.

Румыния и Болгария считаются готовыми присоединиться к разросшейся зоне по меньшей мере с 2011 года, но их совместные амбиции неоднократно срывались, в последний раз на прошлой неделе, когда министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер вновь подтвердил свое несогласие.

Австрия, наряду с Нидерландами, стала последним препятствием, которое необходимо преодолеть.

Тем более удивительно, что в выходные Карнер сам выступил с предложением "воздушного Шенгена", вызвав надежду на то, что затянувшийся тупик, который часто казался непреодолимым, наконец-то может быть преодолен.