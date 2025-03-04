Австралия может отправить миротворцев в Украину

„Австралия уже играла важную роль во многих регионах, включая Африку, Кипр и ряд миротворческих зон, - подчеркнул Альбанезе. - Мы хотим мира в Украине, но также хотим убедиться, что незаконные и аморальные действия России не будут вознаграждены, что ни Владимир Путин, ни его империалистические замыслы не будут вознаграждены или поощрены“.