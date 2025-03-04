Австралия может отправить миротворцев в Украину

„Австралия уже играла важную роль во многих регионах, включая Африку, Кипр и ряд миротворческих зон, - подчеркнул Альбанезе. - Мы хотим мира в Украине, но также хотим убедиться, что незаконные и аморальные действия России не будут вознаграждены, что ни Владимир Путин, ни его империалистические замыслы не будут вознаграждены или поощрены“.
Австралия не является членом НАТО, но входит в число глобальных партнеров альянса.
Заявление австралийского премьера было сделано после того, как президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военной помощи Украине. „Пауза“ в предоставлении американской помощи продлится до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует ему „приверженность миру“, следует из указа Трампа.
Коалиция желающих гарантировать мир в Украине
2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита в Лондоне пообещал создать „создать коалицию желающих защищать соглашение об Украине и гарантировать мир“. „Великобритания готова поддержать это силами на земле и самолетами в воздухе, вместе с другими“, - сказал Стармер, имея в виду размещение британских миротворцев в Украине.