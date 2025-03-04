2025.03.04 14:01

Австралия может отправить миротворцев в Украину

 
Deutsche Welle
ministras pirmininkas Anthony Albanese
ministras pirmininkas Anthony Albanese
ФОТО: Darren England | Scanpix

Австралия вслед за Францией и Великобританией может отправить миротворческие силы в Украину, ведущую оборонительную войну против РФ. Возможность участия австралийских миротворцев в составе международной миссии сейчас обсуждается, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Канберра „открыта для рассмотрения любых предложений“, добавил он.

„Австралия уже играла важную роль во многих регионах, включая Африку, Кипр и ряд миротворческих зон, - подчеркнул Альбанезе. - Мы хотим мира в Украине, но также хотим убедиться, что незаконные и аморальные действия России не будут вознаграждены, что ни Владимир Путин, ни его империалистические замыслы не будут вознаграждены или поощрены“.

Австралия не является членом НАТО, но входит в число глобальных партнеров альянса.

Заявление австралийского премьера было сделано после того, как президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военной помощи Украине. „Пауза“ в предоставлении американской помощи продлится до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует ему „приверженность миру“, следует из указа Трампа.

Коалиция желающих гарантировать мир в Украине

2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита в Лондоне пообещал создать „создать коалицию желающих защищать соглашение об Украине и гарантировать мир“. „Великобритания готова поддержать это силами на земле и самолетами в воздухе, вместе с другими“, - сказал Стармер, имея в виду размещение британских миротворцев в Украине.

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