Авиакомпания Ryanair запускает программу Ryanair Prime: Что это значит для путешественников?

Ryanair предлагает владельцам Prime 12 эксклюзивных распродаж - специальные предложения будут отправляться прямо на вашу электронную почту. Это может стоить того, если вы часто путешествуете. В то же время Ryanair предлагает так много различных распродаж, что умный охотник за ценами может получить дешевые билеты в любом случае, оценивает выгоду от покупки новой услуги travelnews.lv.

Клиенты Prime могут бесплатно бронировать места на 12 рейсах в год. Если для вас конкретное место в салоне имеет существенное значение, то экономия будет впечатляющей. Например, если посмотреть на рейс из Риги в Лондон (Станстед), то самое дешевое место, которое можно забронировать сразу, стоит 10 евро, а самые дорогие - до 30 евро. При этом самые дорогие места вряд ли будут предлагаться бесплатно... А с другой стороны, как часто вы бронируете места?