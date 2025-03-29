Авиакомпания Ryanair запускает программу Ryanair Prime: Что это значит для путешественников?

Ryanair предлагает владельцам Prime 12 эксклюзивных распродаж - специальные предложения будут отправляться прямо на вашу электронную почту. Это может стоить того, если вы часто путешествуете. В то же время Ryanair предлагает так много различных распродаж, что умный охотник за ценами может получить дешевые билеты в любом случае, оценивает выгоду от покупки новой услуги travelnews.lv.
Клиенты Prime могут бесплатно бронировать места на 12 рейсах в год. Если для вас конкретное место в салоне имеет существенное значение, то экономия будет впечатляющей. Например, если посмотреть на рейс из Риги в Лондон (Станстед), то самое дешевое место, которое можно забронировать сразу, стоит 10 евро, а самые дорогие - до 30 евро. При этом самые дорогие места вряд ли будут предлагаться бесплатно... А с другой стороны, как часто вы бронируете места?
В качестве основного преимущества Prime Ryanair выделяет страхование путешествий на все рейсы авиакомпании в течение года. Это преимущество актуально, если вы часто путешествуете и не имеете собственной туристической страховки. Однако в настоящее время большинство путешественников уже имеют туристическую страховку, привязанную к их кредитной карте.
Кроме того, вы можете добавить к своему абонементу еще одного человека за дополнительную плату. Эти компаньоны смогут пользоваться большинством тех же преимуществ, что и участники Ryanair Prime. За одноим исключением - эксклюзивные распродажи для участников программы будут отправляться только на адрес электронной почты, связанный с учетной записью myRyanair, использованной для регистрации в программе Ryanair Prime.
Вывод: да, Prime - это преимущество, если вы часто путешествуете и хотите оплачивать дополнительные услуги, такие как бронирование мест и страхование. Но если вы экономный путешественник, который полагается на автоматическое распределение мест, и у вас уже есть туристическая страховка в кармане, то эта „сделка“ не так привлекательна.
Хотя, если бы Ryanair предлагала бесплатный багаж на 12 рейсах в год, очередь за этой услугой была бы огромной!