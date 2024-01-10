Авиакомпания airBaltic продлила отмену всех рейсов в Тель-Авив

 
Novosti.err.ee
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Латвийская авиакомпания airBaltic продлила отмену всех рейсов в Тель-Авив и обратно до 31 марта 2024 года.

"Безопасность пассажиров, сотрудников и полетов является главным приоритетом airBaltic. Авиакомпания поддерживает тесные контакты с национальными и международными властями. Таким образом, компания сохраняет гибкость и готова при необходимости корректировать расписание рейсов", – цитирует "Новая газета. Балтия" авиакомпанию.

Всех пассажиров, купивших билеты на это направление, просят проверить свое бронирование на сайте авиакомпании, чтобы получить компенсацию, или связаться с колл-центром airBaltic.

Ранее решение авиакомпании об отмене рейсов по данному маршруту действовало до начала 2024 года.

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