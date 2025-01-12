Аварийный танкер с нефтью из РФ доставили в порт ФРГ

Нефтетанкер Eventin с 99 000 тонн российской нефти, потерявший управление в Балтийском море, благополучно отбуксирован на рейд немецкого порта Засниц на острове Рюген. Об этом сообщают в воскресенье, 12 января, агентства dpa и AFP со ссылкой на немецкое Центральное командование по чрезвычайным ситуациям на море (Havariekommando).

По его данным, Eventin удерживается двумя буксирами на рейде Засница примерно в 5 км от берега. Нефтетанкер под флагом Панамы останется там, пока не будет принято дальнейшее решение. Пока неясно, когда и где он будет отремонтирован, что будет с грузом и 24 членами экипажа.

Танкер Eventin потерял управление в Балтийском море