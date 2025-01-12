Аварийный танкер с нефтью из РФ доставили в порт ФРГ

Нефтетанкер Eventin с 99 000 тонн российской нефти, потерявший управление в Балтийском море, благополучно отбуксирован на рейд немецкого порта Засниц на острове Рюген. Об этом сообщают в воскресенье, 12 января, агентства dpa и AFP со ссылкой на немецкое Центральное командование по чрезвычайным ситуациям на море (Havariekommando).
По его данным, Eventin удерживается двумя буксирами на рейде Засница примерно в 5 км от берега. Нефтетанкер под флагом Панамы останется там, пока не будет принято дальнейшее решение. Пока неясно, когда и где он будет отремонтирован, что будет с грузом и 24 членами экипажа.
Танкер Eventin потерял управление в Балтийском море
6 января Eventin вышел с грузом нефти из российского порта Усть-Луга и направился в Египет. 10 января Havariekommando сообщило, что у судна отказали системы электропитания и двигатель, оно потеряло способность маневрировать и стало дрейфовать на малой скорости в открытом море близ острова Рюген.
К танкеру подошли четыре немецких буксира: Baltic, Bremen, Bremen Fighter и Luca. На место ЧП также прибыло немецкое многоцелевое судно Arkona и корабль федеральной полиции Bamberg. На нефтетанкер с вертолета спускались четверо немецких моряков. Выяснилось, что на судне нет протечек, эвакуация экипажа не требуется.
Немецкие суда взяли Eventin на буксир и стали тащить его на восток до Засница в обход мыса Аркона. На Балтике поднялся девятибалльный шторм, который сносил танкер на юг. Суда продвигались медленно, со скоростью около около 3,7 км/ч, так как волны достигали 3-4 метров.
Критика со стороны руководства Германии
Eventin входит в список судов „теневого флота“ РФ, который ведет Greenpeace. Это подтвердила 10 января и глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). По ее словам, использование таких ветхих судов угрожает европейской безопасности.
Бербок обвинила Владимира Путина в том, что он „цинично использует флот ржавых танкеров“, обходит введенные против Москвы санкции и „сознательно идет на то, чтобы туризм в Балтийском регионе оказался под угрозой“.