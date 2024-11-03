Атаковавшие Киев беспилотники сбиты силами ПВО

Предыдущей ночью, с 1 на 2 ноября,Киев тоже атаковали российские беспилотники. При этом обломки сбитых дронов упали в нескольких районах города, в двух жилых многоэтажках вспыхнули пожары. Сообщалось о двух пострадавших. Один из них, патрульный полицейский, отравился продуктами горения, помогая жителям дома, пострадавшего от обстрела.

В октябре Россия атаковала украинскую столицу дронами 20 раз. „За 31 сутки лишь в один-единственный день в столице не объявляли тревогу. А так обычно киевляне слышали сирены в среднем дважды в день. Это свидетельствует о постоянном, систематическом терроре мирного гражданского населения Украины“, - подчеркнул тогда Сергей Попко.