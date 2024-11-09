Атаки на евреев: Нидерланды могли не внять предупреждениям

Власти Нидерландов изучают, могли ли предупреждения из Израиля о возможности нападения на израильских болельщиков после футбольного матча между израильским „Маккаби Тель-Авив“ и нидерландским „Аяксом“ быть проигнорированы. Об этом свидетельствуют выдержки из письма министра юстиции и безопасности Нидерландов Давида ван Вила парламенту, приводящиеся в субботу, 9 ноября, агентством Reuters.