Атаки на евреев: Нидерланды могли не внять предупреждениям

Власти Нидерландов изучают, могли ли предупреждения из Израиля о возможности нападения на израильских болельщиков после футбольного матча между израильским „Маккаби Тель-Авив“ и нидерландским „Аяксом“ быть проигнорированы. Об этом свидетельствуют выдержки из письма министра юстиции и безопасности Нидерландов Давида ван Вила парламенту, приводящиеся в субботу, 9 ноября, агентством Reuters.
„Расследование в связи с возможными предупреждениями из Израиля (и неприятием их во внимание. - Ред.) продолжается“, - отметил глава Минюста в записке для законодателей.
Следователи изучают, могла ли речь идти об организованном нападении
Полиция сообщила, что четверо из 63 задержанных 8 ноября в связи с нападением остаются под стражей.
„Прокуратура заявила, что хочет, чтобы правосудие свершилось как можно быстрее“, - добавил министр. По его словам, каждый из подозреваемых должен быть идентифицирован. Кроме того, выясняется, шла ли речь о целенаправленном, организованном нападении.
После беспорядков в Амстердаме в эти выходные запрещено проведение демонстраций. Полиция имеет право останавливать и обыскивать подозрительных лиц.