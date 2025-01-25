Атака дронов на Украину: частично отключено электроснабжение

Россия в ночь на субботу, 25 января, нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками. Как сообщили в своем Telеgram-каналеВоздушные силы ВСУ, всего за минувшую ночь по Украине были выпущены 61 беспилотник и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Украинская противовоздушная оборона уничтожила обе ракеты и 46 БПЛА в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Еще 15 дронов-приманок были сбиты с курса так, что они упали на землю и не причинили ущерба. Повреждения зафиксированы в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Удары по регионам Украины