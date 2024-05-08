AstraZeneca изымает из продажи и отзывает свою вакцину от Covid-19. Официальная причина — отсутствие спроса

Компания AstraZeneca заявила, что вакцина снимается с продажи по коммерческим причинам. Вакцина больше не производится и не поставляется, поскольку ее заменили обновленными вакцинами, которые борются с новыми вариантами, утверждает производитель.

В США вакцина AstraZeneca никогда не получала разрешения на использование.

Заявление о добровольном отзыве разрешения на продажу вакцины в Евросоюзе было подано компанией 5 марта и вступило в силу во вторник. Аналогичные заявления будут поданы в ближайшие месяцы в Великобритании и других странах, которые сертифицировали вакцину под названием Vaxzevria .

Вакцина, разработанная в Оксфордском университете, стала одной из первых, выпущенных во время эпидемии Covid-19, поразившей с конца 2019 года миллионы людей по всему миру. Только за первый год ее применения вакцина спасла более шести миллионов жизней.

За несколько месяцев до этого AstraZeneca признала в судебных документах, что ее вакцина может в отдельных случаях вызывать опасный для жизни побочный эффект в виде образования тромбов.

AstraZeneca настаивает, что решение об отзыве вакцины не связано с судебным разбирательством или признанием того, что она может вызывать ТТS. В заявлении фармкомпании говорится, что это чистое совпадение.

Этот редкий синдром встречался примерно у двух-трех человек на 100 тыс. привитых вакциной Vaxzevria.

TTS ("синдром тромбоза с тромбоцитопенией") был связан как минимум с 81 случаем смерти в Великобритании, а также с сотнями серьезных травм. Иски против AstraZeneca в Высокий суд подали более 50 предполагаемых пострадавших и родственников умерших.

После начала широкого применения вакцина стала объектом пристального внимания из-за редкого побочного эффекта, который вызывает образование тромбов и снижение уровня тромбоцитов в крови. В судебных документах, поданных в Высокий суд в Лондоне в феврале, компания AstraZeneca признала, что ее вакцина против ковида "в очень редких случаях может вызывать ТТS".

"Мы невероятно гордимся той ролью, которую сыграла вакцина Vaxzevria в прекращении глобальной пандемии. По независимым оценкам, только за первый год применения препарата было спасено более 6,5 миллионов жизней, а по всему миру было поставлено более трех миллиардов доз".

"Наши усилия были признаны правительствами по всему миру", — добавляет компания.

Некоторые страны уже прекратили поставки этой вакцины. В Австралии она недоступна с марта 2023 года, хотя поэтапный ее вывод начался еще в 2021 году по мере все более широкого распространения более новых вакцин.

Вакцина была разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и вводилась в виде двух инъекций, обычно в мышцу верхней части руки, с интервалом примерно в три месяца.

В некоторых странах она также использовалась для ревакцинации.