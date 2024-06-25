Ассанж освобожден из тюрьмы в Лондоне и готовится заключить сделку с властями США

„Джулиан Ассанж на свободе. Он покинул тюрьму строгого режима „Белмарш“ утром 24 июня, проведя в ней 1901 день. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт „Станстед“, где сел на самолет и улетел из Великобритании“, — написали соратники Ассанжа в соцсети X.
Они отметили, что сделка стала возможна благодаря глобальной кампании поддержки после длительных переговоров с Министерством юстиции США, и добавили, что официально процедура еще не завершена.
Самолет с Ассанжем сначала приземлится для дозаправки в Бангкоке, а затем отправится на американскую островную территорию Северные Марианские острова, где в среду, 26 июня, должно состояться заседание суда.
В соответствии со сделкой на нем 52-летнему Ассанжу будут предъявлены обвинения в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне.
Ожидается, что Ассанж будет приговорен к 62 месяцам тюремного заключения с зачетом пяти лет, которые он уже провел в британской тюрьме, оспаривая экстрадицию в США, после чего он будет освобожден и сможет вернуться на родину в Австралию.
Изначально основателя WikiLeaks обвиняли по 18 пунктам, в основном — по Закону о шпионаже, в связи с обнародованием конфиденциальных военных документов и дипломатических депеш, касающихся войн в Афганистане и Ираке.
Как ожидается, в среду в суде Северных Марианских Островов — территории США в западной части Тихого океана — будет оформлена сделка, в рамках которой он признает себя виновным по одному пункту.
Как сообщает CNN со ссылкой на источники, представители ФБР и Минюста США выступали против любой сделки, которая не включает признание Ассанжем своей вины в уголовном преступлении.
По данным сервиса Flightradar24, из Лондона самолет с Ассанжем направился в Бангкок.
Высокопоставленный тайский чиновник сообщил AFP, что бизнес-джет остановится в международном аэропорту „Донмыанг“ для дозаправки и вечером вылетит на остров Сайпан.
Заседание в федеральном окружном суде Северных Марианских Островов на Сайпане назначено на 9 утра среды (23:00 вторника по Гринвичу).
Министерство юстиции США попросило провести слушания по делу в тот же день, следует из письма прокуроров.
Как ожидается, после слушаний и приговора Ассанж будет освобожден и отправится в Австралию.
В апреле президент США Джо Байден заявил, что рассматривает просьбу австралийских властей прекратить уголовное преследование Ассанжа.
„Премьер-министр Энтони Албаниз ясно дал понять, что дело господина Ассанжа слишком сильно затянулось, и его дальнейшее пребывание в тюрьме ничего не даст“, — заявил представитель правительства Австралии, комментируя сообщения о сделке.
Сделка с американскими властями положит конец юридической тяжбе, которая продолжалась более 10 лет и грозила обернуться длительным тюремным сроком.
В случае экстрадиции в США и обвинительного приговора основателю WikiLeaks грозило до 175 лет тюрьмы.
Жена Джулиана Ассанжа Стелла поблагодарила тех, кто поддерживал основателя WikiLeaks долгие годы.
„Джулиан свободен! Невозможно выразить словами нашу огромную благодарность всем, кто поддержал глобальную кампанию по его освобождению“, — написала она в соцсети X.
Пара познакомилась, когда Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в сексуальном насилии.
Это обвинение позже было снято. Сам Ассанж отрицал вину и утверждал, что обвинения шведских властей — лишь предлог для его экстрадиции в США.
В посольстве Эквадора основатель WikiLeaks провел семь лет, после того как власти страны в 2012 году предоставили ему убежище и гражданство.
В 2019 году Ассанжа выселили из посольства, объяснив это нарушениями условий предоставления убежища с его стороны, и лишили эквадорского гражданства.
Британские власти арестовали Ассанжа и поместили в тюрьму строгого режима „Белмарш“, после чего начался судебный процесс о его экстрадиции в США.
Основанный Ассанжем в 2006 году сайт Wikileaks начал публиковать сотни тысяч американских секретных документов и дипломатическую переписку в 2010 году.
Американские власти называли публикацию одной из крупнейших утечек секретной информации в истории страны.
В 2010 году на сайте была опубликована видеозапись с американского военного вертолета, на которой видно, как в Багдаде убивают более десятка иракских мирных жителей, а также двух репортеров Reuters.
США утверждали, что своими публикациями Ассанж поставил под угрозу жизни сотен американских граждан.