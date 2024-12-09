"Асад пал. Не бойтесь". Как освобождают узников печально известных тюрем Сирии

Муниципалитет Дамаска обратился в социальных сетях к бывшим солдатам и тюремным работникам свергнутого режима с просьбой предоставить повстанцам коды доступа к электронным замкам тюремных камер.

Власти провинции Дамаск сообщили, что продолжается работа по освобождению из тюрем заключенных, часть из которых „почти задыхается“ из-за плохой вентиляции.

„Седная“ — одна из тюрем, освобожденных после того, как повстанцы установили контроль над страной.

„В состав команд входят поисково-спасательные подразделения, специалисты по разрушению стен, бригады по вскрытию металлических дверей, собаки и медики. Эти команды хорошо обучены и оснащены для проведения таких сложных операций“, — говорится в сообщении.

В соцсети X активисты сообщили, что направили в тюрьму пять специальных групп, которым помогает человек, знакомый с планировкой тюрьмы.

По их словам, они не могут открыть их, чтобы освободить заключенных, которых видно на мониторах системы видеонаблюдения.

В соцсетях, тем временем, появляется все больше видео из тюрем и кадры с освобожденными заключенными на улицах сирийских городов.

На одной из записей из тюрьмы „Седная“ виден в том числе маленький ребенок, которого держали вместе с матерью в камере.

Записи были опубликованы базирующейся в Турции Ассоциацией заключенных и пропавших без вести в тюрьме „Седная“ (ADMSP).

„Он [Асад] пал. Не бойтесь“, — говорит голос на видео, вероятно, пытаясь успокоить женщин и заверить их, что теперь они в безопасности.