Армия США получила высокоточные ракеты PrSM

Согласно данным Пентагона, ракета, создаваемая корпорацией Lockheed Martin, имеет дальность более 400 км. В перспективе PrSM должны заменить ракеты ATACMS с дальностью 300 км, которые находятся на вооружении армии США в настоящее время. Ракеты PrSM будут устанавливаться на универсальные мобильные пусковые установки, такие как M270 (на гусеничной базе) и HIMARS M142 (на колесном шасси). Каждая мобильная пусковая установка может нести две ракеты PrSM. Программа Precision Strike Missile реализуется армией США с марта 2017 года.