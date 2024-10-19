2024.10.19 17:44

Армия России нанесла более ста ударов по территории Украины

 
Deutsche Welle
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Reuters / Scanpix

Российские войска атаковали Украину с помощью ракет и дронов. Почти половину из них удалось сбить. Есть погибший и раненые.

Российские войска выпустили по территории Украины более ста ракет и беспилотников в субботу, 19 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщили Воздушные силы ВСУ. По данным военных, им удалось сбить 42 из 98 БПЛА и четыре ракеты из шести. Еще 42 дрона потеряны.

В городе Шостка Сумской области в результате российского обстрела погиб один мужчина. Его тело обнаружили под завалами. Еще восемь человек получили ранения, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона. Повреждены учебное и медицинское учреждения, а также жилые дома и транспортные средства.

Еще одна пострадавшая из-за атаки РФ - в Киеве, сообщила городская военная администрация. В Одессе при ракетной атаке повреждены более 10 жилых домов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Минобороны РФ сообщило о сбитии 16 украинских БПЛА в ночь на 19 октября

По данным министерства обороны России, в период с полуночи до 6 часов утра по московскому времени армией РФ были уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотников. Два - над Ростовской областью, один - над Белгородской, а еще тринадцать - над Брянской.

Утром 19 октября в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что под Брянском один из дронов попал в завод микроэлектроники „Кремний Эл“, который производит, в частности, полупроводники. Губернатор Брянской области Александр Богомаз до этого сообщил о „пожаре в нежилом помещении“ в результате детонации БПЛА.

Петербургское издание „Фонтанка“ сообщило об отключении электричества приблизительно в 300 домах в Приморском и Выборгском районах Санкт-Петербурга. Утверждается, что причиной отключения стала авария на подстанции. Позднее журналисты со ссылкой на экстренные службы написали, что ранее в тот же день над городом был сбит беспилотник. Кроме того, в заметке уточняется, что местные жители слышали „три хлопка“ перед отключением света в домах.

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Источник
Deutsche Welle
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