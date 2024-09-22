Армия РФ нанесла удары по Никополю и Харькову, есть погибшие

Российские войска нанесли удары по украинским городам Никополю и Харькову вечером в субботу, 21 сентября. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили председатель Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам Лысака, в Никополе Днепропетровской области дрон-камикадзе попал по автомобилю, в котором находились люди. В результате удара погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет. Ранены двое - 4-летняя девочка, она в тяжелом состоянии, и 25-летний мужчина. „Обоим оказывают всю необходимую медпомощь“, - добавил глава ОВА.