Армия РФ атаковала Харьков: есть погибшие

Российская армия вечером в четверг, 3 апреля, атаковала дронами Новобаварский район города Харьков. В результате ударов беспилотников повреждения получили многоквартирные дома. На данный момент известно о трех погибших и 32 пострадавших, среди них ребенок.
По словам мэра города Игоря Терехова, спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.
Атака дронов на Днепр
В ночь на 4 апреля атаке беспилотников типа Shahed также подвергся Днепр. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о трех пострадавших. По его словам, в одном из районов города загорелся дом, повреждены административные здания.
О пострадавших и разрушениях в результате атак беспилотников также сообщали власти Киевской и Запорожской областей.
БПЛА в Москве
Мэр российской столицы Сергей Собянин вечером 3 апреля заявил об уничтожении системой ПВО беспилотника, летевшего на Москву. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский был введен план „Ковер“. Ранее в этот же день об атаке как минимум шести БПЛА и работе ПВО сообщали в соцсетях жители Липецкой области.