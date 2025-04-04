Армия РФ атаковала Харьков: есть погибшие

БПЛА в Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин вечером 3 апреля заявил об уничтожении системой ПВО беспилотника, летевшего на Москву. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский был введен план „Ковер“. Ранее в этот же день об атаке как минимум шести БПЛА и работе ПВО сообщали в соцсетях жители Липецкой области.