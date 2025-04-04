2025.04.04 09:28

Армия РФ атаковала Харьков: есть погибшие

 
Elta
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Архивное фото
Архивное фото

В результате ударов БПЛА повреждения получили многоквартирные дома. На данный момент известно о трех погибших и 32 пострадавших.

Российская армия вечером в четверг, 3 апреля, атаковала дронами Новобаварский район города Харьков. В результате ударов беспилотников повреждения получили многоквартирные дома. На данный момент известно о трех погибших и 32 пострадавших, среди них ребенок.

По словам мэра города Игоря Терехова, спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.

Атака дронов на Днепр

В ночь на 4 апреля атаке беспилотников типа Shahed также подвергся Днепр. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о трех пострадавших. По его словам, в одном из районов города загорелся дом, повреждены административные здания.

О пострадавших и разрушениях в результате атак беспилотников также сообщали власти Киевской и Запорожской областей.

БПЛА в Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин вечером 3 апреля заявил об уничтожении системой ПВО беспилотника, летевшего на Москву. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский был введен план „Ковер“. Ранее в этот же день об атаке как минимум шести БПЛА и работе ПВО сообщали в соцсетях жители Липецкой области.

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