Армия Израиля обнаружила крупнейший туннель ХАМАС в Газе

Армия Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила крупнейший до сих пор туннель боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. Система, которая делится на ответвления туннелей, простирается более чем на 4 км и расположена примерно в 400 м от контрольно-пропускного пункта Эрез на границе Израиля с сектором Газа, сообщила армейская пресс-служба в понедельник, 18 декабря.

Согласно сообщениям, эти туннели столь большие, что по ним могут передвигаться маленькие автомобили. "Эта система подземных туннелей была проектом, которым руководил Мухаммад Синвар, брат лидера ХАМАС Яхьи Синвара, которого считают одним из руководителей нападения ХАМАС на Израиль 7 октября", - отмечается в сообщении израильской армии. По словам израильских военных, сооружение тоннелей продолжалось несколько лет и стоило миллионы долларов.