Аргентина получит помощь в размере до 32 миллиардов долларов

В связи с тяжелой экономической ситуацией в Аргентине международные организации объявили о предоставлении этой стране пакета помощи на сумму до 32 млрд долларов. Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу, 11 апреля, объявил о выделении Аргентине 20 млрд долларов в течение четырех лет, а Всемирный банк выразил готовность предоставить еще 12 млрд долларов. Помимо этого, Межамериканский банк развития сообщил о планах выплатить Аргентине до 10 млрд долларов в течение трех лет.
По заявлению МВФ, 12 млрд долларов будут выделены Аргентине незамедлительно. Решение о предоставлении этой помощи было принято „в знак признания впечатляющего прогресса в стабилизации экономики страны“, сказала глава организации Кристалина Георгиева. „Это вотум доверия к решимости правительства проводить реформы, стимулировать рост и повышать уровень жизни аргентинского народа“, - написала она в своем микроблоге на платформе Х.
Всемирный банк также назвал свой пакет помощи „мощным вотумом доверия усилиям правительства по стабилизации и модернизации экономики“. Из 12 млрд долларов 1,5 млрд будут выделены незамедлительно, чтобы „привлечь частных инвесторов“.
Помощь без промедления
Часть средств, как ожидается, будет перечислена уже на следующей неделе. По словам министра экономики Аргентины Луиса Капуто, эти средства позволят „реструктурировать Центральный банк“ и ускорить снижение инфляции. Кроме того, благодаря помощи можно будет отменить валютный контроль, который, по словам Капуто, „причинил аргентинцам огромный ущерб“. ЦБ заявил, что вместо жесткого валютного регулирования курс аргентинского песо будет колебаться в пределах от 1000 до 1400 песо за один доллар США.
Пакеты помощи стали значительным достижением для президента Аргентины Хавьера Милея, который с момента вступления в должность в декабре 2023 года проводит жесткую политику экономии, отмечает агентство AFP. „Экономика страны будет расти, как никогда прежде. В следующие 30 лет Аргентина станет страной с самым высоким ростом“, - пообещал Милей в телеобращении после объявления о финансовой поддержке.
„Милею нужно это соглашение, как воздух“, - отметила политолог из Буэнос-Айресского университета Белен Амадео. По ее словам, помощь дает президенту столь необходимое пространство для маневра. „Потому что как только наступит нестабильность, и инфляция вновь начнет расти, население испугается и побежит скупать доллары“, - пояснила Амадео.
„Шоковая терапия“
При вступлении в должность президента в декабре 2023 года Милей провозгласил для Аргентины „шоковую терапию“, главным элементом которой стали масштабные сокращения государственных расходов. В результате инфляция снизилась с 211 процентов в конце 2023 года до 55,9 процента в марте нынешнего, хотя и остается одной из самых высоких в мире. В 2024 году правительство в Буэнос-Айресе впервые за десятилетие достигло профицита бюджета.
Однако оборотной стороной реформ стали рецессия, рост безработицы и крайне высокий уровень бедности. В последнее время по всей стране проходят массовые протесты против политики строгой экономии.
Это уже 23-й случай, когда МВФ оказывает финансовую помощь Аргентине с момента вступления этой страны в организацию в 1956 году. В настоящее время долг Аргентины перед МВФ составляет 44 млрд долларов.