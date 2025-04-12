Аргентина получит помощь в размере до 32 миллиардов долларов

При вступлении в должность президента в декабре 2023 года Милей провозгласил для Аргентины „шоковую терапию“, главным элементом которой стали масштабные сокращения государственных расходов. В результате инфляция снизилась с 211 процентов в конце 2023 года до 55,9 процента в марте нынешнего, хотя и остается одной из самых высоких в мире. В 2024 году правительство в Буэнос-Айресе впервые за десятилетие достигло профицита бюджета.