Арестованному президенту Южной Кореи предъявлены обвинения

В обвинительном заключении сказано, что Юн состоял в сговоре с бывшим министром обороны Южной Кореи Ким Ён Хёном и другими лицами с целью подстрекательства к мятежу 3 декабря 2024 года путем введения „неконституционного и незаконного“ военного положения, несмотря на отсутствие каких-либо признаков войны, вооруженного конфликта или сопоставимого национального кризиса, передает агентство Yonhap.

В Южной Корее прокуроры в воскресенье, 26 января, предъявили обвинения отстраненному от власти и арестованному президенту Юн Сок Ёлю. Юна обвинили в „руководстве мятежом“ и заключили под стражу, где он будет оставаться до суда, который должен начаться в течение шести месяцев, отмечает агентство AFP.

Кроме того, Юн обвиняется в отправке военных в парламент с целью сорвать голосование за отмену военного положения, а также в намерении арестовать ключевых представителей оппозиции и сотрудников Национальной избирательной комиссии, контролирующей проведение выборов, отмечает Yonhap.

Адвокаты отстраненного президента отвергли предъявленное обвинение в подстрекательстве к мятежу и заявили, что будут оспаривать его в суде. По их словам, объявление военного положения не может быть квалифицировано как мятеж.

Арест и отстранение от власти президента Южной Кореи