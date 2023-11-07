Арестованная яхта Путина "Шехерезада" за 583 млн евро спущена на воду в Италии

В описании к видео говорится, что это уже четвертый визит авторов блога к итальянским судостроителям, на верфи которых была замечена на ремонте «мегаяхта» «Шехерезада». По данным специалистов, судно находилось в порту Marina di Carrara с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Руководитель отдела расследований «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), председатель Anti-Corruption Foundation (ACF) Мария Певчих на своей странице в Х (экс-Twitter) прокомментировала расследование eSysman SuperYachts.

Она поблагодарила проект, который продолжает освещать эту историю, и обратилась к итальянскому правительству:

«Если итальянское правительство по какой-либо причине позволит ”Шехерезаде” сбежать, это будет величайшим позором, который только можно себе представить. Это будет самый существенный удар по санкционной политике ЕС. Этого не должно случиться. Вы не можете вернуть Путину его яхту; это просто безумие», — написала Певчих.