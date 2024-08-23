Апофеоз Камалы Харрис: волна энтузиазма на фоне отрыва в соцопросах

В этом вопросе у Харрис есть преимущество и перед Байденом, который придерживается одинаковых с ней взглядов, но никогда не говорил о нем в таких деталях. Дело не только в том, что он мужчина и что в начале своей карьеры он был противником универсального права на аборт, но и также в его католической вере, которая запрещает прекращение беременности.