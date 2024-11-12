Антисемиты устроили беспорядки в Амстердаме

Нападение на израильских футбольных болельщиков

7 ноября люди в масках напали на израильских болельщиков после футбольного матча между израильским клубом „Маккаби Тель-Авив“ и нидерландским „Аяксом“. Многие из нападавших были с палестинскими флагами и выкрикивали пропалестинские и антисемитские лозунги. Злоумышленники также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.