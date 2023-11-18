Антисемитский скандал в X: соцсеть теряет рекламодателей

Некоммерческая организация Media Matters 16 ноября обратила внимание на рекламу компаний Apple, Oracle и IBM, отображаемую в X рядом с постами, восхваляющими Гитлера и нацизм. В руководстве компании Маска после этого отчитались о проведении "чистки" аккаунтов, на которые указала Media Matters, и о запрете для них зарабатывать деньги на рекламе. Пронацистские посты в этих аккаунтах были помечены как "деликатный контент".

Еще один скандал разгорелся после того как Маск 15 ноября поддержал твит другого пользователя, обвинившего еврейские сообщества в распространении "ненависти к белым людям". Еврейский народ сейчас "приходит к тревожному осознанию того, что те орды меньшинств, которые поддерживают затопление их страны (возможно, имелась в виду атака террористической группировки ХАМАС на Израиль. - Ред.), не слишком-то их любят", утверждалось далее в посте пользователя. Маск на это ответил: "Вы сказали истинную правду". Затем Маск обвинил Антидиффамационную лигу - американскую еврейскую НПО, которая борется с антисемитизмом - в том, что та якобы "де-факто пропагандирует антибелый расизм, антиазиатский расизм или любой расизм".