Анти-гендерный терроризм. Почему российские власти объявили ЛГБТ экстремизмом и при чем тут Латвия

10 лет тюрьмы за радугу

Российское законодательство, карающее за различные отклонения от политических норм, диктуемых режимом, иезуитски сложное и разветвленное. Кроме того, оно еще и применяется российскими властями вполне волюнтаристски. Любого россиянина или иностранца можно посадить за выдуманное преступление. Следствие состряпает любые улики и заставит невиновного под пытками признаться в чем угодно, а суд утвердит любой приговор.

Однако, российские власти очень любят принимать специальные законы, придающие их действиям ауру легальности. Именно такой закон действует в отношении "экстремистских организаций". Их определение настолько широко и размыто, что такой организацией может даже безобидный филателистический магазин.