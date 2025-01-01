В 2022 году Питт обвинил Джоли в том, что она, без его ведома, чтобы умышленно нанести ущерб его инвестициям в виноделие, продала свою долю российскому бизнесмену-эмигранту Юрию Шефлеру, алкогольному магнату, владеющему, помимо других брендов, водкой Stolichnaya (после начала полномасштабной войны в Украине ее ребрендили как Stoli; в России самого Шефлера и две его компании, зарегистрированные в Люксембурге, в июле уходящего года объявили „экстремистским объединением“, а его предприятия на российской территории изъяли в пользу государства).