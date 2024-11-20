Андерс Брейвик выбрил на висках буквы Z и поддержал Россию

Кроме того, осуждённый принёс на заседание самодельный плакат со словами поддержки в адрес России, а также Китая, Ирана и Северной Кореи - стран, которые, в той или иной степени, помогают российским вооружённым силам в войне против Украины.

Отвечая на вопрос журналистов, что он будет делать в случае удовлетворения прошения об УДО, Брейвик сказал, что „переедет за границу“ и будет „помогать спецслужбам в борьбе с ультраправым экстремизмом“. Он добавил, что сам считает себя „жертвой радикализации“ и пообещал выплатить компенсации пострадавшим от его действий в том случае, если будет освобождён.