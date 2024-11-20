Андерс Брейвик выбрил на висках буквы Z и поддержал Россию

Кроме того, осуждённый принёс на заседание самодельный плакат со словами поддержки в адрес России, а также Китая, Ирана и Северной Кореи - стран, которые, в той или иной степени, помогают российским вооружённым силам в войне против Украины.
Отвечая на вопрос журналистов, что он будет делать в случае удовлетворения прошения об УДО, Брейвик сказал, что „переедет за границу“ и будет „помогать спецслужбам в борьбе с ультраправым экстремизмом“. Он добавил, что сам считает себя „жертвой радикализации“ и пообещал выплатить компенсации пострадавшим от его действий в том случае, если будет освобождён.
В феврале 2022 года Брейвик уже подавал прошение об УДО, но суд отклонил его.
Латинская буква Z - один из символов поддержки военного вторжения в Украину. Его часто можно встретить на прокремлёвских акциях, пропагандистских плакатах и товарах. С начала войны буква использовалась для тактической маркировки российской военной техники. За порчу Z на плакатах, городских рекламных стендах или автомобилях против десятков граждан России были возбуждены уголовные дела, хотя буква, как заявляли в Минобороны России, не является „официальным воинским символом“ и „не несёт специальной нагрузки“.
Придерживающийся ультраправых взглядов Андерс Брейвик в июле 2011 года взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем застрелил 77 и ранил более 150 человек в молодёжном лагере на острове Утойя, где собрались активисты левых взглядов. В 2012 году Брейвика приговорили к 21 году заключения с возможностью неограниченного продления.