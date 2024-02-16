Amnesty International призвала ООН расследовать смерть Навального

 
Deutsche Welle
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призвала расследовать смерть Алексея Навального в колонии. "После отравления, несправедливого заключения и пыточного содержания под стражей Алексей Навальный скончался, просидев 37 месяцев за решеткой и будучи отправлен в одну из самых отдаленных и суровых исправительных колоний России. Алексей был узником совести, пострадав только за то, что выступал против репрессивного правительства", - заявила генеральный секретарь AI Аньес Калламар.

Она напомнила, что Навальный "требовал политической свободы для себя и своих сторонников", "боролся с коррупцией и бросал вызов Владимиру Путину". "Его смерть - это страшный и показательный пример того, что такое существование в условиях репрессивного и удушающего правления. Он заплатил высшую цену за то, что стал критическим голосом и отстаивал свободу выражения мнений. Amnesty International поддерживает всех, кто борется за права человека в России и за ее пределами", - подчеркнула Калламар.

Одновременно в Amnesty International призвали международное сообщество предпринять "конкретные действия по привлечению всех виновных в нарушениях прав Алексея Навального к ответственности". "Мы должны срочно призвать Организацию Объединенных Наций использовать свои специальные процедуры и механизмы для выяснения обстоятельств смерти Алексея Навальног", - добавила Калламар.

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Источник
Deutsche Welle
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