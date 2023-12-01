Amnesty International описала последствия войны для пожилых людей Украины

По данным ООН, на которые ссылается AI, в Украине внутренними переселенцами числятся около 5 млн человек. В среднем количество людей старше 60 лет среди населения варьируется от 9 до 20 процентов, указывается в докладе. В Украине этот показатель до войны был одним из самых высоких в мире: почти 10 миллионов из примерно 41 миллиона жителей были старше 60 лет, напоминает AI. При этом в 30% семей, покинувших из-за войны свой дом, есть хотя бы один человек с инвалидностью, пишут правозащитники.

"Жестокая агрессивная война России особенно сильно бьет по пожилым людям в Украине. Даже после эвакуации в более безопасные районы пожилые люди, особенно люди с ограниченными возможностями, сталкиваются с огромными трудностями в восстановлении достойной жизни и доступе к адекватному жилью, помощи и медицинскому обслуживанию", - констатирует эксперт Amnesty International по Европе и Центральной Азии Джанин Ульмансик.

Главные вызовы для пожилых людей