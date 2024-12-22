Американские военные случайно сбили свой истребитель над Красным морем

Военные США добавляют, что в этот момент они также поразили несколько дронов и противокорабельных ракет, запущенных хуситами — поддерживаемыми Ираном йеменскими повстанцами.

Инцидент произошел после того, как американские военные нанесли несколько воздушных ударов по объекту хранения ракет и командному центру хуситов в столице Йемена Сане.

„Ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу авианосца USS Harry S Truman, случайно нанес удар и поразил самолет F/A-18 Hornet, который взлетал с авианосца USS Harry S Truman“, — сказано в сообщении.

По данным командования США, самолет F/A-18 Hornet был сбит ракетой, запущенной с американского военного корабля. Оба члена экипажа катапультировались и остались в живых, один из пилотов получил легкие травмы.

С ноября 2023 года в результате этих ударов в Красном море были затоплены два судна. Хуситы бездоказательно утверждают, что пытаются поразить только корабли, связанные с Израилем, США или Великобританией.

Хуситы стали запускать ракеты и дроны по кораблям, принадлежащим Израилю и другим странам мира, после октября 2023 года, когда ХАМАС напал на израильскую территорию, а в секторе Газа началась операция против этой палестинской группировки.

Американское командование заявило, что удары по Сане были призваны предотвратить нападения хуситов на корабли США, а также на торговые суда на юге Красного моря, в Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.

Военные США не уточняют, принимал ли сбитый самолет участие в операции против хуситов.

В ответ на действия хуситов США, Великобритания и еще 12 государств начали операцию по защите судоходства в Красном море, через которое проходят важные торговые маршруты.

В субботу израильские военные заявили, что не смогли сбить запущенную из Йемена ракету, и она попала в один из парков Тель-Авива. Экстренные службы Израиля сообщили, что легкие ранения получили 16 человек, которые пострадали от осколков разбитых окон. Еще 14 человек были ранены, когда пытались скрыться в убежищах.

Представитель хуситов утверждает, что этот удар был нанесен сверхзвуковой ракетой.