Американские власти не увидели признаков терроризма в аварии на границе США и Канады

Что именно привело к тому, что автомобиль на большой скорости приблизился к КПП на большой скорости, после чего взлетел в воздух, врезался в землю и вспыхнул, пока неясно.

"В результате осмотра места происшествия взрывчатых веществ не обнаружено, связь с терроризмом не выявлена", – говорится в заявлении отделения ФБР в Буффало.

Разрушившийся автомобиль двигался со стороны США к КПП на дороге к Радужному мосту, соединяющему США и Канаду.

Авария произошла в канун Дня благодарения – один из самых загруженных дней в году на американских дорогах.