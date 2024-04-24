Американские сенаторы одобрили пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Байден обещает подписать его немедленно

На помощь Израилю и гуманитарную помощь в секторе Газа США выделяют 26 млрд долларов, а на обеспечение безопасности на Тайване и в Индо-Тихоокеанском регионе - 8 млрд долларов.

Пакет включает четыре законопроекта: о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а четвертое предложение содержит потенциальный запрет TikTok и закон REPO, который даст добро на продажу российских активов, подвергшихся аресту.

Теперь для вступления этого решения в силу нужна только подпись президента Джо Байдена . Как передают мировые агентства, Байден сразу после голосования в Сенате пообещал подписать документы немедленно, после чего первая партия военной помощи Украине будет доставлена в течение нескольких дней.

«Пришло время завершить работу, чтобы помочь нашим друзьям за рубежом, — сказал он. — Давайте не будем откладывать и затягивать это. Давайте не будем заставлять наших друзей по всему миру ждать ни минуты».

Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл перед голосованием вспомнил, как он и после нападения России на Украину, и после набега ХАМАС на израильские поселки говорил коллегам, что теперь и союзники, и враги Америки будут внимательно следить, как она поведет себя.