"Америка превыше всего". Как Трамп возрождает американский изоляционизм

Во время своей предвыборной кампании в 2024 году Трамп заявлял, что США не будут помогать тем странам НАТО, которые не увеличат расходы на оборону. А потом подтвердил это уже в должности президента.

„Между нами океан“

„Главное правило поведения для нас в отношении иностранных государств заключается в расширении наших торговых отношений, чтобы иметь с ними как можно меньше политических связей. Поскольку мы уже заключили соглашения, пусть они будут выполнены с полной добросовестностью. Здесь давайте остановимся. У Европы есть ряд основных интересов, которые к нам не имеют никакого или имеют очень отдаленное отношение“. Эти принципы внешней политики США сформулировал не Трамп и не его предшественники-изоляционисты 1930-х годов. Это отрывок из „Обращения к нации“, политического завещания Джорджа Вашингтона, написанного в 1796 году.