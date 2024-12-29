Алиев: Россия должна признать вину в крушении самолета AZAL

„Факты таковы, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения снаружи на территории России, в районе города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет выведен из-под контроля средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету. Кроме того, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета“, - рассказал Алиев о первых результатах расследования катастрофы. При этом он отметил, что окончательные выводы можно будет сделать после анализа записей „черных ящиков“.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс J28243 из Баку в Грозный и разбившийся 25 декабря вблизи казахстанского города Актау, был случайно сбит, и Баку ожидает от Москвы официальных извинений в этой связи. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому государственному телеканалу AZTV в воскресенье, 29 декабря.

По словам Алиева, попытки российской стороны продвинуть версии о столкновении птиц с самолетом или о взрыве газового баллона „огорчили и удивили“ Баку.

„Крушение самолета AZAL - не теракт“

„Конечно, наш самолет случайно сбили. Разумеется, ни о каком умышленном террористическом акте здесь не может быть и речи. Поэтому признать свою вину, извиниться перед Азербайджаном, считающимся дружественной страной, и донести это до общественности - все это были шаги, которые необходимо было предпринять. К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий“, - констатировал азербайджанский президент.