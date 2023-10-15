Алиев поднял флаг Азербайджана в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики

Несколькими днями ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил конгрессменов о возможном вторжении войск Азербайджана в южную Армению в ближайшие недели. По словам собеседников издания Politico, глава Госдепартамента обсуждал эту тему в ходе телефонного разговора с небольшой группой конгрессменов от Демократической партии в начале октября.

Госсекретарь и законодатели обсуждали меры, которые Соединенные Штаты могут принять в ответ на то, что Азербайджан взял под контроль территорию Нагорного Карабаха. Блинкен, в частности, сказал тогда, что Вашингтон перестанет оказывать военную помощь Баку. При этом он добавил, что, по мнению Госдепартамента, Азербайджан может в ближайшие недели вторгнуться в южную Армению. В американском ведомстве отказались комментировать телефонный разговор Блинкена.