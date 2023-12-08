Алеся Беляцкого включили в список "экстремистов"

МВД Беларуси в пятницу, 8 декабря, добавил лауреата Нобелевской премии и главу правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого в список лиц, причастных к "экстремистской деятельности". В список также попал заместитель руководителя "Весны" Валентин Стефанович. Оба правозащитника отбывают наказание в белорусских колониях.

Кроме того, в "списке экстремистов" с 1 декабря находится экс-редактор NEXTA Роман Протасевич, помилованный этим летом и исключенный их списка "террористов". Напротив его фамилии указано, что судимость не погашена.

Алесь Беляцкий находится в заключении с 14 июля 2021 года.

В марте 2023 года белорусский суд приговорил его к 10 годам лишения свободы якобы за контрабанду и организацию нарушения общественного порядка.

В мае Беляцкого перевели в колонию №9 в Горках, которую считают одной из самых суровых в Беларуси.