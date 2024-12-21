Албания минимум на год заблокирует TikTok

Австралийский закон о соцсетях

Ранее в Австралии приняли закон, запрещающий молодым людям до 16 лет регистрироваться в них. Как ожидается, он вступит в силу через год. В законе не перечислены соцсети, в которых будет введено ограничение по возрасту для регистрации, но по интерпретации СМИ, под ограничения не попадут только игровые сайты и мессенджеры, а также платформы, на которых можно не регистрироваться, вроде YouTube. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе утверждал, что закон необходим, чтобы защитить молодых людей от вреда, который наносят соцсети.