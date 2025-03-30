Алавит, друз, христианка. Кто вошел в первое после падения режима Асада правительство Сирии

Оно должно символизировать перемены, происходящие в Сирии после свержения режима Башара Асада — в частности, участие в руководстве страной представителей религиозных и этнических меньшинств и большую по сравнению с прошлыми десятилетиями открытость Западу.
В стране впервые появилось министерство спорта, одно из ведомств возглавил представитель алавитского меньшинства, а министром труда стала женщина-христианка.
„Мы являемся свидетелями зарождения нового этапа в нашем национальном пути, и формирование нового правительства сегодня является декларацией нашей общей воли к построению нового государства“, — цитирует государственное информагентство САНА выступление аш-Шараа на церемонии объявления состава правительства.
Отдельной должности премьер-министра в сирийском правительстве не предусмотрено. Исполнительную власть будет возглавлять президент.
Бывший лидер повстанцев, участвовавших в свержении режима Башара Асада в конце 2024 года, аш-Шараа стал временным президентом Сирии в январе 2025 года. Он пообещал сформировать инклюзивное переходное правительство, которое будет управлять будет „честно управлять страной“ с учетом интересов всех без исключения сирийцев и соблюдать права женщин и этических меньшинств.
Затем, как обещал новый лидер Сирии, в стране должны быть проведены, как он их назвал, свободные и справедливые выборы. Этот переходный период, заявил тогда аш-Шараа, может занять четыре года.