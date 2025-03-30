Алавит, друз, христианка. Кто вошел в первое после падения режима Асада правительство Сирии

„Мы являемся свидетелями зарождения нового этапа в нашем национальном пути, и формирование нового правительства сегодня является декларацией нашей общей воли к построению нового государства“, — цитирует государственное информагентство САНА выступление аш-Шараа на церемонии объявления состава правительства.

Оно должно символизировать перемены, происходящие в Сирии после свержения режима Башара Асада — в частности, участие в руководстве страной представителей религиозных и этнических меньшинств и большую по сравнению с прошлыми десятилетиями открытость Западу.

Отдельной должности премьер-министра в сирийском правительстве не предусмотрено. Исполнительную власть будет возглавлять президент.

Бывший лидер повстанцев, участвовавших в свержении режима Башара Асада в конце 2024 года, аш-Шараа стал временным президентом Сирии в январе 2025 года. Он пообещал сформировать инклюзивное переходное правительство, которое будет управлять будет „честно управлять страной“ с учетом интересов всех без исключения сирийцев и соблюдать права женщин и этических меньшинств.