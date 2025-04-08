Аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в сети Х подвергся взлому

Рано утром в профиле главы правительства появились фейковые сообщения, в том числе, о нападении российских военных на военнослужащих чешской армии и об ответных мерах властей Чехии на американские пошлины, заявила пресс-секретарь кабинета министров Люция Михут Ешаткова.

Местные СМИ пишут, что фейковый пост был также добавлен в аккаунт правящей коалиции „Вместе“ (SPOLU). Представитель входящей в коалицию Гражданской демократической партии (ODS), лидером которой является премьер Фиала, отметил, что аккаунты имеют двухэтапную аутентификацию и защищены другими мерами безопасности. „Мы отреагировали немедленно и сейчас работаем с экспертами, анализируя атаку“, – рассказали в ODS.