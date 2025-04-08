Аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в сети Х подвергся взлому

Рано утром в профиле главы правительства появились фейковые сообщения, в том числе, о нападении российских военных на военнослужащих чешской армии и об ответных мерах властей Чехии на американские пошлины, заявила пресс-секретарь кабинета министров Люция Михут Ешаткова.
Местные СМИ пишут, что фейковый пост был также добавлен в аккаунт правящей коалиции „Вместе“ (SPOLU). Представитель входящей в коалицию Гражданской демократической партии (ODS), лидером которой является премьер Фиала, отметил, что аккаунты имеют двухэтапную аутентификацию и защищены другими мерами безопасности. „Мы отреагировали немедленно и сейчас работаем с экспертами, анализируя атаку“, – рассказали в ODS.
В одном из фейковых постов говорилось о нападении российских войск на чешские подразделения вблизи границы с Калининградом. Представитель правительства Чехии подчеркнула, что это ложные сведения.
Это уже не первый случай, когда неизвестные атакуют интернет-ресурсы руководства Чехии. Сайты правительства и других госучреждений становились объектами хакерских атак в 2023 году. В прошлом году были атакованы сайты министерства труда и социальных дел.