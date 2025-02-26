Акции Rheinmetall с начала войны в Украине выросли в 10 раз

С начала войны России против Украины курс акций Rheinmetall - крупнейшего оборонного концерна в ФРГ - увеличился в десять раз. Если 23 февраля 2022 года одна акция компании стоила 96,8 евро, то в полдень 26 февраля нынешнего года она торговалась на бирже Xetra уже по 968 евро.

Rheinmetall производит танки, военные грузовики, артиллерию, зенитные орудия и боеприпасы - вооружение, которое крайне необходимо на войне в Украине. Компания поставляет оружие Украине, подвергшейся нападению России, а также выгадывает от повысившегося спроса со стороны стран НАТО, которые ощущают угрозу, исходящую от России, и, как следствие, инвестируют больше средств в оборону.