2025.02.26 15:44

Акции Rheinmetall с начала войны в Украине выросли в 10 раз

 
Deutsche Welle
Rheinmetall
Rheinmetall
ФОТО: nitpicker | Shutterstock

Крупнейший оборонный концерн Германии заметно поправил свои дела на фоне войны России против Украины. За три года курс акций Rheinmetall повысился в десять раз.

С начала войны России против Украины курс акций Rheinmetall - крупнейшего оборонного концерна в ФРГ - увеличился в десять раз. Если 23 февраля 2022 года одна акция компании стоила 96,8 евро, то в полдень 26 февраля нынешнего года она торговалась на бирже Xetra уже по 968 евро.

Rheinmetall производит танки, военные грузовики, артиллерию, зенитные орудия и боеприпасы - вооружение, которое крайне необходимо на войне в Украине. Компания поставляет оружие Украине, подвергшейся нападению России, а также выгадывает от повысившегося спроса со стороны стран НАТО, которые ощущают угрозу, исходящую от России, и, как следствие, инвестируют больше средств в оборону.

В ассортимент Rheinmetall также входят боевые экипировки для пехоты с цифровыми компонентами. Штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе, а крупнейшее производство расположено в городе Унтерлюс в федеральной земле Нижняя Саксония.

Полные книги заказов

О стремительном росте бизнеса свидетельствуют полные книги заказов. Так, „Backlog“ (включающий не только имеющиеся заказы, но и ожидаемые поставки по долгосрочным контрактам и потенциальные сделки) составлял на конец 2021 года 24,5 млрд евро. Осенью 2024 года этот показатель уже достиг почти 52 млрд евро, и тенденция к росту сохраняется.

В середине марта Rheinmetall представит финансовый отчет за 2024 год. Акции других оборонных компаний, таких как Hensoldt и Renk, также пользуются высоким спросом на бирже.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии