Акции Rheinmetall с начала войны в Украине выросли в 10 раз

С начала войны России против Украины курс акций Rheinmetall - крупнейшего оборонного концерна в ФРГ - увеличился в десять раз. Если 23 февраля 2022 года одна акция компании стоила 96,8 евро, то в полдень 26 февраля нынешнего года она торговалась на бирже Xetra уже по 968 евро.
Rheinmetall производит танки, военные грузовики, артиллерию, зенитные орудия и боеприпасы - вооружение, которое крайне необходимо на войне в Украине. Компания поставляет оружие Украине, подвергшейся нападению России, а также выгадывает от повысившегося спроса со стороны стран НАТО, которые ощущают угрозу, исходящую от России, и, как следствие, инвестируют больше средств в оборону.
В ассортимент Rheinmetall также входят боевые экипировки для пехоты с цифровыми компонентами. Штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе, а крупнейшее производство расположено в городе Унтерлюс в федеральной земле Нижняя Саксония.
Полные книги заказов
О стремительном росте бизнеса свидетельствуют полные книги заказов. Так, „Backlog“ (включающий не только имеющиеся заказы, но и ожидаемые поставки по долгосрочным контрактам и потенциальные сделки) составлял на конец 2021 года 24,5 млрд евро. Осенью 2024 года этот показатель уже достиг почти 52 млрд евро, и тенденция к росту сохраняется.
В середине марта Rheinmetall представит финансовый отчет за 2024 год. Акции других оборонных компаний, таких как Hensoldt и Renk, также пользуются высоким спросом на бирже.