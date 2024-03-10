Агрессия не исчезала. Может ли Россия начать эскалацию в Грузии?

"Агрессия и оккупация присутствует и никуда не исчезла, - отмечает Пхаладзе, - и наоборот - заявление российской стороны перед дислокацией черноморского флота на оккупированной территории Грузии, речь, в частности, об Очамчире".

В то же время Россия считает восточное побережье Черноморского региона зоной своих интересов. И собирается наращивать свое присутствие там, в частности, построив в Абхазии свою военно-морскую базу.

После вторжения России в Грузию, а потом и Украину ряд политиков и экспертом неоднократно заявляли, что если бы эти двум странам дали План действий по членству в НАТО на саммите в Румынии в апреле 2008-го, то всех этих войн могло бы не произойти. До сих пор Грузия так и не получила ПДЧ, и несмотря на общие миссии с Альянсом и учения, не имеет гарантии 5 статьи.

Грузинские Южная Осетия и Абхазия остаются под оккупацией РФ в результате войны в августе 2008 года. И несмотря на политику нынешнего грузинского правительства, пытающегося не провоцировать Россию, это остается проблемой №1, как и отсутствие "подушки безопасности".

"То есть, сейчас в Грузии возведена политика в абсолют - не дразнить Москву, они ее придерживаются", - отмечает эксперт. И приводит слова спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, о том, что подходы Грузии характеризуются как стратегическое терпение.

На данном этапе правительство Грузии, которое хоть и держит евроинтеграционный курс, но не вводит санкции против России, объясняя это нежеланием "открыть второй фронт в войне с РФ", устраивает Москву, считает глава Южнокавказского филиала Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси) Владимир Копчак.

"В случае неудачи в Украине, для спасения лица, как говорится, может понадобиться маленькая победоносная война. Это термин, который не я придумал, а всем хорошо знакомый еще с 2008 года, как раз в очередной этап агрессии против Грузии", - отмечает Пхаладзе.

По мнению эксперта, Грузии грозит эскалация со стороны России как в случае победы в Украине, так и поражения.

Однако действия правительства в случае попытки аннексии грузинский территорий Россией, которые она уже признала независимыми, пока сложно прогнозировать, говорит Копчак.

При этом вариантов "подушки безопасности" у Грузии нет. Страна не в НАТО, а Китай не мешал бы аннексии Россией территорий, отмечает Копчак.

"У грузинских власти есть своя логика. Можно очень много говорить, насколько это логика правильная или неправильная", - подчеркивает профессор Грузинского Института Общественных Тенгиз Пхаладзе.

"Они опасаются, чтобы определенные действия не повлекли бы за собой, размораживание условно замороженного конфликта, потому что оккупация присутствует, но она не в активной фазе конфликта", - добавляет он.

По мнению Тенгиза Пхаладзе, основная проблема в том, что проблема Грузии не является актуальной на мировой арене.