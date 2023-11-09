Агентство Reuters отвергает обвинения в том, что знало о нападении 7 октября заранее

«Агентство Reuters получило фотографии от двух внештатных фотографов из Газы, которые находились на границе утром 7 октября и с которыми оно не имело никаких отношений до этого. Фотографии, опубликованные Reuters, были сделаны через два часа после того, как ХАМАС выпустил ракеты по южной части Израиля, и более чем через 45 минут после того, как Израиль сообщил, что боевики пересекли границу. Штатные журналисты Reuters не находились на местах, о которых идет речь в статье HonestReporting», — говорится в заявлении Reuters.
Агентство AP также отреагировало на обвинения. «AP не было заранее известно о нападении 7 октября, — заявила пресс-секретарь агентства Николь Мейер. — Роль AP заключается в том, чтобы передавать новости и изображения событий, происходящих во всем мире, в любой момент, даже если они ужасны и связаны с жертвами».