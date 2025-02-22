Агентство AP подало иск из-за запрета доступа в Белый дом

Американское информационное агентство Associated Press (AP) подало судебный иск против трех высокопоставленных помощников президента США Дональда Трампа из-за решения Белого дома ограничить его журналистам доступ на пресс-конференции. В иске, поданном в окружной суд США в Вашингтоне в пятницу, 21 февраля, утверждается, что отказ в доступе в Овальный кабинет и на борт президентского самолета Air Force One, нарушает первую поправку к американской Конституции, гарантирующую свободу слова и печати.

Ответчиками по иску выступают руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, ее заместитель Тейлор Будович и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Агентство объяснило, что таким шагом оно хочет „защитить свое право на редакционную независимость“. „Пресса и все люди в США имеют право выбирать свои слова и не подвергаться преследованиям со стороны правительства“, - указало AP.