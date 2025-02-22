2025.02.22 16:50

Агентство AP подало иск из-за запрета доступа в Белый дом

 
Deutsche Welle
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
ФОТО: Kent Nishimura | Reuters / Scanpix

Журналистам Associated Press ограничили доступ в Белый дом и на борт самолета президента США. Эти действия нарушают свободу слова, говорится в иске агентства.

Американское информационное агентство Associated Press (AP) подало судебный иск против трех высокопоставленных помощников президента США Дональда Трампа из-за решения Белого дома ограничить его журналистам доступ на пресс-конференции. В иске, поданном в окружной суд США в Вашингтоне в пятницу, 21 февраля, утверждается, что отказ в доступе в Овальный кабинет и на борт президентского самолета Air Force One, нарушает первую поправку к американской Конституции, гарантирующую свободу слова и печати.

Ответчиками по иску выступают руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, ее заместитель Тейлор Будович и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Агентство объяснило, что таким шагом оно хочет „защитить свое право на редакционную независимость“. „Пресса и все люди в США имеют право выбирать свои слова и не подвергаться преследованиям со стороны правительства“, - указало AP.

Отвечая на вопросы об иске в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Мэриленде Ливитт сказала: „Мы считаем, что занимаем правильную позицию. Мы намерены обеспечить, чтобы правда и точность присутствовали в Белом доме каждый божий день“.

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Источник
Deutsche Welle
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