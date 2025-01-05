Аэропорты Великобритании закрыли взлетно-посадочные полосы из-за снега

Аэропорт Лидс-Брэдфорд утром 5 января объявил о закрытии взлетно-посадочных полос. Аэропорты Бирмингема и Бристоля также временно закрыли взлетно-посадочные полосы.

В ночь на воскресенье, 5 января, из-за сильного снегопада были закрыты взлетно-посадочные полосы в аэропорту Манчестера и в аэропорту имени Джона Леннона в Ливерпуле. ВВП аэропортов в Манчестере и Ливерпуле вновь открылись утром в воскресенье.

В электроэнергетической и газовой компании The National Grid сообщили, что во многих районах страны нарушено электроснабжение, и компания работает над устранением проблем.

Есть опасения, что многие населенные пункты в сельской местности, особенно на севере Англии, могут быть попасть под обильный снегопад.

В ночь на 5 января температура в Шотландии упала до минус 11 градусов по Цельсию.

Из-за непогоды было нарушено и движение на дорогах, произошло много аварий, автомобили застревали в снегу. Многие дороги закрыты.

Также в Великобритании временно нарушено движение поездов, а железнодорожная компания National Rail предупредила, что задержки поездов возможны и в понедельник, 6-го числа.

Британское метеорологическое агентство Met Office прогнозирует, что осадки – снег и ледяной дождь – в воскресенье продолжат двигаться на север. Наиболее обильными осадки будут на севере Англии и юге Шотландии.