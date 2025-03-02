Администрация Трампа ждет публичных извинений от Зеленского

Администрация президента США Дональда Трампа в частном порядке дала понять, что для налаживания отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским нужно, чтобы он принес публичные извинения, сообщило в субботу, 1 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

По словам собеседника агентства, многие европейские лидеры после скандальной перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме и досрочного выдворения украинской делегации из Овального кабинета поддержали украинского президента, но некоторые призвали его попытаться восстановить отношения с США. К примеру, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в телефонном звонке Зеленскому сказал, что нужно уважать то, что Трамп сделал для Украины, и подчеркнул, что Зеленский должен найти способ восстановить отношения с США.